De politie is na een dodelijke schietpartij op 13 november in Heerlen op zoek naar de 30-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke geweld. Politie en Openbaar Ministerie hebben vrijdag een recente foto van de verdachte en zijn identiteit vrijgegeven op hun websites. De hoofdofficier van justitie in Limburg heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot de aanhouding van de man leidt.