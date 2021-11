Het wordt waarschijnlijk zeer lastig om de nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere coronavariant die in zuidelijk Afrika is gesignaleerd buiten de deur te houden, zegt viroloog Chantal Reusken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De verspreiding van nieuwe varianten is tot dusver vrijwel nooit beperkt gebleven tot een bepaald gebied. „Wat we kunnen doen is zo veel mogelijk vertragen.”