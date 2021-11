Schrik op beurzen door nieuwe coronavariant, AEX zakt 3 procent

Beleggers op de Amsterdamse beurs schrokken vrijdag van het nieuws over de ontdekking van een nieuwe coronamutatie in Zuid-Afrika. De AEX-index kelderde ruim 3 procent. Vooral de Europese bedrijven in de luchtvaartsector en reisbranche kregen forse klappen door de vrees voor nieuwe reisbeperkingen. Het Verenigd Koninkrijk heeft al de grenzen voor zes Afrikaanse landen gesloten om de nieuwe variant buiten de deur te houden. Ook de EU, Japan en Australië overwegen vluchten uit het zuidelijke deel van Afrika te verbieden.