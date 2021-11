Door een brand in een kolenmijn in Rusland zijn zeker elf mijnwerkers om het leven gekomen en zitten er nog 35 vast onder de grond. Ook drie reddingswerkers kwamen om. Er zijn meer dan tweehonderd mensen in veiligheid gebracht. De reddingsactie is volgens Russische persbureaus donderdag stopgezet wegens het risico op een explosie en wordt vrijdagochtend hervat.