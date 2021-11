De 21-jarige Amsterdammer die is aangehouden voor betrokkenheid bij een fataal steekincident vorig jaar op de Pier in Scheveningen, blijft veertien dagen langer vastzitten. De Amsterdammer werd donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie in Den Haag verdenkt hem van een poging tot doodslag, het bezit van een vuurwapen en opruiing.