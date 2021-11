De politie en de gemeente Enschede hebben woensdag 500 kilo illegaal zwaar vuurwerk gevonden bij een steekproef in garageboxen. In zeven boxen werden illegale goederen gevonden, zoals het vuurwerk, maar ook spullen om hennep te telen en een scooter met een vals kenteken. De politie gaat onderzoeken van wie het vuurwerk is en hoopt daarbij aanhoudingen te kunnen verrichten.