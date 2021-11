DNB: consumenten moeten met contant geld kunnen blijven betalen

Consumenten moeten kunnen blijven betalen met contant geld, ook bij winkels die liever willen dat klanten afrekenen met pin. Daarnaast moeten winkels klanten al voor binnenkomst informeren hoe ze er kunnen betalen. Dat gebeurt nu nog te vaak pas in de winkel of bij de kassa, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek. „Voor de goede werking van het betalingsverkeer is het van belang dat winkeliers op brede schaal contant geld blijven accepteren”, schrijft de centrale bank.