Europese beurzen staan voor hogere opening

De Europese beurzen lijken op weg naar een hogere opening. Beleggers verwerken nieuwe cijfers over de groei van de Duitse economie, die iets lager uitvielen dan een eerdere raming, en kijken uit naar de notulen van de meest recente vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). Verder houden ze de coronamaatregelen in verschillende landen scherp in de gaten. Italië kondigde woensdag aan dat ongevaccineerden op meer plekken geweerd zullen worden en Frankrijk komt mogelijk later op de dag ook met nieuwe maatregelen.