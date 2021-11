Minister De Jonge lanceert informatiecampagne vaccins in 11 talen

Met een bezoek aan een moskee in Den Haag heeft demissionair coronaminister Hugo de Jonge een nieuwe fase in de vaccinatiecampagne ingeluid. Informatie en advertenties over het nemen van een coronaprik worden vanaf deze week in elf talen verspreid in wijken met een lagere vaccinatiegraad. Zo moet het percentage mensen met minstens één prik, dat nu ongeveer op 88,5 procent staat, zeker tot boven de 90 procent stijgen, zei de bewindsman. „Dat moet lukken.”