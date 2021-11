Aegon en Just Eat Takeaway bij winnaars in licht hogere AEX

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine winst gesloten. Verzekeraar Aegon en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorden tot de sterkste stijgers in de hoofdindex dankzij koopadviezen van grote zakenbanken. Op de beurzen elders in Europa was een wisselend beeld te zien. Beleggers zijn wat voorzichtig door de aanhoudende zorgen over de strengere coronamaatregelen die in veel Europese landen worden genomen.