Beleggers op de aandelenbeurzen in New York kregen woensdag op de laatste volle handelsdag van de week een flinke hoeveelheid macrocijfers te verwerken. Zo kwam het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten uit op het laagste niveau sinds 1969. Verder werd de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal iets naar boven bijgesteld. Beleggers maken zich op voor een lang weekend.