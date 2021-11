Holleeder volgens OM vooral een opportunistische verdachte

Willem Holleeder heeft zich in zijn strafzaak een „opportunistische verdachte” getoond, die verklaringen wijzigde als het uitkwam of noodzakelijk was voor zijn verdediging en die slechts voor de bühne openhartig verklaarde. Als puntje bij paaltje kwam, koos hij ervoor te zwijgen. Dat stelde het OM woensdag in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank Schiphol, tijdens de eerste dag van het slotbetoog in het hoger beroep van het strafproces.