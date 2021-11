Als de overheid nu niet hard op de rem trapt, ontstaat code zwart en stromen de ic’s binnen tien dagen over, waarschuwde ic-voorman Diederik Gommers dinsdag. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bezweert daarentegen dat we nog „heel ver vandaan” zijn van dat rampscenario. Wat is waarheid? Twee deskundigen op het terrein van crisisbeheersing oordelen hard over de aanpak van het kabinet.