Meta, het moederbedrijf van Facebook, wil een groot datacenter bouwen in Zeewolde. Het Amerikaanse techconcern laat weten dat de plannen daarvoor zijn goedgekeurd door de burgemeester en wethouders van de gemeente in het zuiden van Flevoland. De ontwerpplannen worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad van Zeewolde en die neemt op 16 december een besluit over het datacenter.