OM: zussen Holleeder oprecht, geloofwaardig en moedig

De belastende verklaringen die Astrid en Sonja Holleeder over hun broer Willem hebben afgelegd zijn authentiek, geloofwaardig, consistent en niet ingestoken vanuit financiële motieven. Dat zeiden de aanklagers in het hoger beroep van de strafzaak tegen Willem Holleeder in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank Schiphol. Daar begon het Openbaar Ministerie woensdag aan het slotbetoog, dat naar verwachting donderdag aan het einde van de dag uitmondt in de strafeis.