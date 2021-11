Aegon en Just Eat Takeaway koplopers in AEX na koopadviezen

Verzekeraar Aegon en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gingen woensdag op kop in de AEX-index, die een eerdere winst weer zag verdampen. Beide hoofdbedrijven profiteerden van koopadviezen van grote internationale effectenhuizen. De stemming op de Europese beurzen bleef verder terughoudend door de aanhoudende zorgen over de strengere coronamaatregelen die in veel landen worden genomen om de verspreiding van het virus in te dammen.