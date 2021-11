Als het Rijk niet met 1,5 miljard euro financiering komt voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, moet iedereen die met auto, trein, metro of bus van en naar knooppunt Schiphol reist straks een toeslag van 2 euro meebetalen. Dat is het plan B dat een alliantie van overheden en bedrijven heeft bedacht. De toeslag zou moeten ingaan vanaf het moment dat de metrolijn naar Schiphol klaar is, naar verwachting in 2036.