Ruim 17 kilometer per uur geeft de teller aan. Als ik het display mag geloven, flitst de grond onder me door. Toch is niets minder waar: ik mag er dan behoorlijk de gang in hebben, maar kom geen meter vooruit. Sterker nog, deze recensie tik ik namelijk trappend. Wonderlijk? Valt mee: sinds ik me per bureaufiets verplaats, fiets en werk ik tegelijk.