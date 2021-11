De cel van Piet S., ook wel bekend als Dikke Piet, is eerder deze maand doorzocht omdat informatie binnen was gekomen dat de man vanuit de gevangenis wekelijks grote partijen cocaïne importeert. Hierbij zou hij geholpen worden door een lid van motorbende Satudarah, zo is dinsdag door de officier van justitie gemeld bij een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Den Haag.