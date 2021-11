Criminoloog noemt geweld bij 2G-demonstraties abnormaal

Abnormaal, zo noemt criminoloog Henk Ferwerda het geweld tijdens de rellen van afgelopen weekend in meerdere steden in Nederland. De rellen begonnen na de demonstratie tegen 2G vrijdagavond in Rotterdam, waar de politie uiteindelijk de wapens moest trekken. „Dat de politie zich zo in het nauw gesloten voelt dat er waarschuwingsschoten moeten worden gelost is uitzonderlijk. Dat gebeurde in de tijdspanne van de afgelopen 25 jaar bij de kampioensrellen in het centrum van Rotterdam in 1999, bij de rellen op het strand van Hoek van Holland in 2009 en bij de bestorming van het Maasgebouw in 2011. Dat dit geweld nu weer plaatsvindt, is niet normaal”, aldus Ferwerda.