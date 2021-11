Vanuit de Nationaal Coödinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn vertrouwelijke stukken gelekt en terechtgekomen „bij partijen die daartoe niet gerechtigd zijn”. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus, onder wie de NCTV valt, meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat hiernaar twee onderzoeken zijn ingesteld. In één zaak heeft het ministerie aangifte gedaan en de Rijksrecherche ingeschakeld.