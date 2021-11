De politie heeft zondag een 16-jarige jongen in Lelystad aangehouden voor opruiing, nadat hij op internet had opgeroepen om die dag te gaan rellen tegen de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod. Hij zit vast en wordt verhoord. Een andere 16-jarige jongen is aangehouden omdat hij de aanhouding van zijn leeftijdsgenoot zou hebben belemmerd.