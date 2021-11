Het RIVM heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 20.717 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarmee de nieuwste dagcijfers net iets onder het weekgemiddelde liggen. Gemiddeld werden er per dag 21.059 besmettingen geconstateerd in de laatste zeven dagen. Het is de zesde dag op rij dat er meer dan 20.000 besmettingen aan het licht komen.