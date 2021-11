De partij van president Nicolás Maduro heeft de regionale verkiezingen in Venezuela met overmacht gewonnen. Van de 23 te verdelen gouverneursposten gingen er 20 naar de regeringspartij. Het waren de eerste verkiezingen in drie jaar tijd waarvoor de oppositie weer kandidaten naar voren had geschoven. Zij had de presidentsverkiezingen van 2018 en de parlementsverkiezingen vorig jaar geboycot.