Een auto is zondag ingereden op een kerstoptocht in de Amerikaanse plaats Waukesha in de staat Wisconsin. Daarbij zijn volgens de politie „meerdere doden” gevallen. Ruim twintig mensen werden door de auto geraakt. Hoeveel mensen er precies aan hun verwondingen zijn overleden, kan de politie nog niet zeggen. Volgens de brandweer zijn elf volwassenen en twaalf kinderen naar het ziekenhuis gebracht.