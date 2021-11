Blik komende beursweek op macrocijfers en Fed

De blik van beleggers zal komende week onder andere uitgaan naar nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in grote economieën zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Europa. Verder zal er veel aandacht zijn voor ontwikkelingen bij de Amerikaanse centralebankenkoepel. De Federal Reserve publiceert onder andere de notulen van de laatste beleidsvergadering. Daarin werd besloten tot het afbouwen van de steun. Verder is nog altijd niet duidelijk of de huidige Fed-preses Jerome Powell op mag voor een tweede termijn.