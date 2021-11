De Amerikaanse private investeerder KKR zou Telecom Italia in zijn geheel willen kopen. De investeerder zou het in moeilijkheden verkerende telecombedrijf nieuw leven in willen blazen. Daarbij moeten onder andere de netwerkactiviteiten worden afgesplitst om een solide inkomstenstroom uit gereguleerde tarieven te verkrijgen, meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.