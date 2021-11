Het Openbaar Ministerie gaat strenger toezien op undercovertrajecten in opsporingsonderzoeken. Het OM bevestigde vrijdag berichtgeving van de NOS hierover. Aanleiding voor de aangekondigde stappen is het deze week verschenen rapport van de commissie-Brouwer, over een undercovertraject in Zevenbergschen Hoek waarin een undercoveragent zelfmoord pleegde.