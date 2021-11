Burgemeester Beekdaelen trekt dreigement sluiten azc Schinnen in

Burgemeester Eric Geurts van de Limburgs gemeente Beekdaelen heeft zijn dreigement om het asielzoekerscentrum in Schinnen te laten sluiten, ingetrokken. Na gesprekken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt hij „tevreden” te zijn dat de samenstelling van de bewoners in het azc veranderd is. Hij dreigde met sluiting omdat er bijna uitsluitend alleenstaande mannen in het azc werden ondergebracht, terwijl was afgesproken dat er gezinnen zouden worden gehuisvest.