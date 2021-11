Op een bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel woedt een grote brand. Het vuur begon in een gebouw aan de Radarstraat met deelscooters van het bedrijf Felyx en sloeg over naar het pand ernaast. Volgens de veiligheidsregio moeten beide panden als verloren worden beschouwd. Twee personen zijn lichtgewond geraakt, waarschijnlijk omdat ze rook hebben ingeademd. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht.