Commissie: Kamer moet over positie praten bij aantreden kabinet

De Tweede Kamer moet bij het aantreden van het nieuwe kabinet met zichzelf in discussie gaan over zijn eigen positie in het wetgevingsproces. Dat stelt André Bosman voor, die voorzitter was van een Kamercommissie die problemen bij uitvoeringsorganisaties heeft onderzocht. De Kamer moet volgens hem laten zien wie de baas is, want „de machtspositie van de departementen is onevenredig groot” en de informatievoorziening laat nogal wat te wensen over.