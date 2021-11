De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam liet woensdag weinig beweging zien. De Poolse aanbieder van postkluisjes InPost was een opvallende daler op het Damrak na een verlaging van de verwachtingen voor het gehele jaar. Uitzender Randstad hield een beleggersdag en stond licht in de min. Technologiegroep TKH, die ook een dag voor aandeelhouders hield, ging wel omhoog.