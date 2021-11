De werkmaatschappij die onder de stichting Hulptroepen Alliantie van de in opspraak geraakte Sywert van Lienden valt, heeft vorig jaar een resultaat van 896.507 euro in de boeken gezet. De bv maakte een beperkt aantal financiële gegevens over coronajaar 2020 bekend op de eigen website. De jaarrekening is ook recent bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.