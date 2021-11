De Tweede Kamer debatteert over de ‘milde’ lockdown die het demissionaire kabinet vrijdag bekendmaakte. Tijdens het debat met premier Rutte en zorgminister De Jonge zal blijken of er steun is voor 2G, de maatregel in voorbereiding waarmee alleen gevaccineerden of mensen die corona hebben gehad een coronatoegangsbewijs krijgen.