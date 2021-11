De Aziatische aandelenbeurzen lieten dinsdag een wisselend beeld zien. Beleggers reageerden op de online top tussen de Amerikaanse en Chinese presidenten Joe Biden en Xi Jinping. Die ontmoeting werd overwegend positief ontvangen, met name omdat de twee elkaar vriendelijk begroetten. Daarna spraken ze over allerlei zaken, waaronder de Amerikaanse aanpak van Chinese bedrijven, maar ook over de situatie rond Taiwan.