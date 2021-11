De Amerikaanse president Joe Biden heeft in de nacht van maandag op dinsdag overleg gevoerd met zijn Chinese collega Xi Jinping. De twee wereldleiders spraken ruim drie uur met elkaar via een videoverbinding. Het was de eerste keer dat de twee elkaar zagen sinds het begin van Bidens presidentschap. Doel van het overleg was de relatie tussen de VS en China te verbeteren en de kans op conflicten te verkleinen.