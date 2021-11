Het onderzoek naar de zogenoemde ‘vergisontvoering’ in Cruquius afgelopen augustus is nog altijd in volle gang. Dat liet het Openbaar Ministerie maandagmorgen weten tijdens een eerste voorbereidende zitting tegen de eerste twee van in totaal zes verdachten in de zaak. Volgens de officier van justitie is met name het onderzoek naar telefoongegevens „omvangrijk” en vergt het grote aantal betrokken telefoonnummers „veel analyse”.