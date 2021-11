De politie heeft twee verdachten aangehouden wegens betrokkenheid bij de dood van de Friese Ida Klijnstra-Kuipers in 2008. De verdachten zijn een 39-jarige man uit Heerenveen en een 34-jarige man uit Wolvega. De 52-jarige vrouw werd op 23 juni door haar familie dood gevonden in haar woning in De Blesse, een dorp in de gemeente Weststellingwerf. Ze was door een misdrijf om het leven gekomen.