VNO-NCW is teleurgesteld dat olie- en gasconcern Shell uit Nederland vertrekt. „Dit is een enorme aderlating voor Nederland. Met een vertrek van Shell verslechtert het Nederlandse vestigingsklimaat”, aldus de werkgeversvereniging in een reactie op de bekendmaking van Shell om het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen. Het bedrijf wordt op papier volledig Brits.