Ziekenhuis Gent is voorkeursbehandeling coronapatiënten beu

Het Universitair Ziekenhuis Gent wil niet langer meer bedden op de intensivecareafdeling voorbehouden aan Covid-19-patiënten. Terwijl de besmettingen ook in België weer toenemen en de ziekenhuizen net als in Nederland met personeelstekort kampen, „kunnen we Covidpatiënten geen voorkeursregime meer geven”, zei hoofdarts Frank Vermassen tegen de Vlaamse omroep VRT NWS. „Gewone zorg uitstellen om bedden vrij te houden voor Covidpatiënten lijkt me niet meer verkoopbaar.”