Meerdere ziekenhuizen in Nederland zijn tegen een mogelijk verplicht vaccinatiebewijs voor zorgmedewerkers, patiënten en bezoekers. „Onverstandig om dit te doen. Een ziekenhuis is er voor iedereen en iedere patiënt is voor ons gelijk. Of iemand gevaccineerd is of niet doet er niet toe”, zegt Peter Langenbach, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.