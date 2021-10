Onlangs hoorde ik voor het eerst over het bestaan van een Engelstalige ”slavenbijbel”. Dat is niet zo verwonderlijk, want tot voor kort was deze Bijbeleditie vrijwel volledig vergeten. Op de hele wereld zijn er nog maar enkele exemplaren van bekend. En misschien ligt dat niet alleen aan de beperkte oplage ervan (ongeveer 1000 exemplaren), maar ook aan een zekere schaamte over deze uitgave.