President Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank vertrekt aan het einde van dit jaar. De 53-jarige Weidmann voert daar persoonlijke redenen voor op. „Ik ben tot de conclusie gekomen dat het na meer dan tien jaar een goed moment is om een nieuw hoofdstuk te openen”, schreef Weidmann in een brief aan het personeel van de Duitse centrale bank. „Voor de Bundesbank, maar ook voor mij persoonlijk”.