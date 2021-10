Column: Levenslang verlangen

„There is no such thing as a baby, only a nursing couple”, zei Donald W. Winnicott in 1940. Het is een van de meest geciteerde uitspraken van deze Britse kinderpsychiater. Hij bedoelt hiermee dat een baby niet los gedacht kan worden van een ouder die voor hem of haar zorgt. Zonder een moeder of vader die je voedt, op tijd naar bed brengt, je troost en geruststelt ben je als baby nergens. Je kunt niet bestaan zonder je ouder(s). Leven als geheel zelfstandig individu is onmogelijk.