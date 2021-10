Wat is het eigenlijk bijzonder om met een clubje mensen rond de (tuin)­tafel te zitten en van het samenzijn te genieten. Horen hoe het met een ander gaat, elkaar in de ogen kijken, samen lachen, je gehoord weten. Het maakt niet eens zo veel uit wat de aard van het gezelschap is –familie, buren, vrienden, collega’s–, het voelt al snel als een reünie. In de letterlijke betekenis van dat woord: hereniging.