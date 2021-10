De Britse politie behandelt de moord op het Britse parlementslid David Amess als een terreurdaad. Coördinator van de Britse antiterreurpolitie Dean Haydon zei in de nacht van vrijdag op zaterdag in een verklaring dat in het voorlopige onderzoek een mogelijk motief naar voren is gekomen dat verband houdt met islamistisch extremisme.