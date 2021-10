De partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie komen zaterdag vanaf het middaguur bijeen in het Catshuis in Den Haag om verder te gaan met de onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie. Het gaat om een regulier overleg met de twee informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees, meldt een woordvoerder van de kabinetsformatie. Er worden geen besluiten verwacht.