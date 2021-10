In opdracht van zeker tien gemeenten hebben onderzoekers undercover islamitische organisaties bezocht om gevoelige informatie te verzamelen over bestuurders, imams en docenten. Dit meldt NRC op basis van eigen onderzoek. De gemeenten die opdracht gaven tot zo’n onderzoek zijn onder meer Rotterdam, Eindhoven en Zoetermeer. Onder andere Utrecht haakte af wegens twijfels over de onderzoeksmethode.