Getuige blijft bij verklaring over moord in proces Caloh Wagoh

Een getuige in het liquidatieproces Eris rond motorclub Caloh Wagoh heeft vrijdag volgehouden dat een van de verdachten hem uitvoerig heeft verteld over zijn betrokkenheid en die van anderen bij de moord op Stefaan Bogaerts (55). De Belgische zakenman werd op 21 september 2017 in Spijkenisse doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie heeft vier van de in totaal twintig verdachten in het megaproces voor de liquidatie van Bogaerts aangeklaagd.