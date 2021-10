De drie jongeren die verdacht worden van een dodelijke brandstichting in Hilversum in mei van dit jaar, wilden „een grapje uithalen” dat gruwelijk uit de hand is gelopen. Ze staken de deur van het huis van hun slachtoffers in brand, maar zeggen nooit de intentie gehad te hebben de bewoners te doden. De twee bewoners van het huis kwamen door de brand om het leven.